David Schirrmacher : Verfahren gegen „Von Floerke“-Gründer eingestellt

David Schirrmacher, Gründer des Modelabels "Von Floerke", lebt mittlerweile in Dublin. Foto: Mühlens/Maximilian Mühlens

Bonn Der Ex-TV-Unternehmer David Schirrmacher sollte sich wegen Insolvenzverschleppung verantworten. Nun wird dem „Von Floerke“-Gründer nur noch ein Verstoß gegen das Kunst- und Urheberrecht zur Last gelegt.

Gegen den ehemaligen Jungunternehmer David Schirrmacher waren zwei Verfahren am Bonner Amtsgericht anhängig: Eines wurde nun wegen geringer Schuld gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 500 Euro eingestellt, das zweite für Ende Oktober neu terminiert. Das bestätigte Birgit Niepmann, Direktorin des Amtsgerichts, dem GA am Freitag auf Nachfrage.