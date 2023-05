Gestiegene Sparzinsen Das zahlen Direktbanken und regionale Institute auf Festgeldkonten

Lange spielten sie für Sparer nur eine untergeordnete Rolle, jetzt rücken sie plötzlich wieder in den Fokus: die Festgeldkonten. Wer sich für diese Anlageform entscheidet, legt sein Geld für einen vereinbarten Zeitraum fest an, kann zwischendurch also nicht einfach darauf zugreifen. Das wiederum belohnen Banken mit höheren Zinsen als beim Tagesgeld, das für Kunden jederzeit verfügbar sein muss. In der Nullzinsphase waren freilich auch die Festgeldzinsen nicht der Rede wert – bis jetzt. Während die Zinssätze auf Tagesgeldkonten bei regionalen Banken noch immer dürftig aussehen, bieten sie für Festgeld inzwischen bessere Konditionen an. Wie ein Vergleich des GA zeigt, sind Kunden von Direktbanken am Ende jedoch meist am besten bedient. Grundsätzlich gilt: Je länger Festgeld auf dem Konto liegt, desto besser der Zins. Doch Achtung: Den inflationsbedingten Wertverlust kann kein Angebot wettmachen.