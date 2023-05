Quartalsgewinn Verkauf des Funkturmgeschäfts: Telekom mit Milliardengewinn

Die Deutsche Telekom hat durch den Verkauf ihres Funkturmgeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren eingefahren. Mit 15,4 Milliarden Euro vervierfachte sich der berichtete Konzernüberschuss nahezu, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. In dem Funkturm-Geschäft baut die Tochterfirma Masten und Dachstandorte, auf denen die Mobilfunk-Netzbetreiber ihre Antennen installieren können. Dafür bekommt die Funkturm-Gesellschaft Miete. Im vergangenen Jahr hatte die Telekom den Verkauf der Mehrheit an GD Towers, der Mutter der Deutschen Funkturm, an nordamerikanische Investoren bekanntgegeben.