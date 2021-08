Im Gespräch mit „Extremus“ : Kölner Firma versichert gegen Terror-Risiken

Der deutsche Terrorversicherer Extremus wurde nach den Anschlägen auf das World Trade Center gegründet. Foto: AP/Beth A. Keiser

Köln Als Reaktion auf die Anschläge auf das World Trade Center in New York wurde vor 20 Jahren in Deutschland der Terrorversicherer Extremus gegründet. Nun warten in der Pandemie neue Aufgaben auf das Kölner Unternehmen.