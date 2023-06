Folge des Klimawandels Versicherer warnen vor explodierenden Prämien für Wohngebäude-Versicherungen

Dabei verweist der Verband der Versicherer auch auf den Bericht des Weltklimarates, wonach der Klimawandel bereits zu extremen Wetterereignissen geführt hat. Diese Ereignisse werden sich absehbar auch in Deutschland wiederholen. „Einige Versicherer könnten früher oder später dazu gezwungen sein, das Geschäft aufzugeben, weil sie die entsprechenden Risiken nicht mehr tragen können“, so Jörg Asmussen, der GDV-Hauptgeschäftsführer. Dadurch allerdings schrumpfe auch das Angebot an Versicherungsmöglichkeiten, was zu höheren Prämien führt.