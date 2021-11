Existenzgründungen in der Region : Viele gründen erst mal im Nebenerwerb

Mit Seminaren und Beratungsstellen wird auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg versucht, Existenzgründer zu fördern. Foto: picture alliance / dpa/Sebastian Kahnert

Bonn Nach langem Rückgang steigt die Zahl der Gewerbeanmeldungen in der Region/Bonn Rhein-Sieg 2021 erstmals wieder an. Doch der Mut für den vollständigen Sprung ist kalte Wasser fehlt oft.

Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis verzeichneten 2020 zusammen 7147 Gewerbeanmeldungen. Das sind fast 20 Prozent weniger als noch vor fünf Jahren, geht aus dem „Report zum Gründungsgeschehen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg hervor. Bonn ist danach vom Rückgang stärker betroffen als der umliegende Kreis: So sank die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Bonn zwischen 2015 und 2020 um fast 25 Prozent, zwischen 2019 und 2020 um 13 Prozent. Im Rhein-Sieg-Kreis reduzierte sie sich seit 2015 um 15 Prozent, zwischen 2019 und 2020 um 5,3 Prozent. Auch deutschlandweit und in NRW gehen die Gründerzahlen seit Jahren zurück.

„Krisenzeiten sind immer Zeiten mit Wendepunkten und bieten die Möglichkeit, die Lage zu verbessern oder zu verschlimmern“, sagt IHK-Geschäftsführer Michael Fark mit Blick auf den Rückgang der Gründerzahlen, die vor allem durch die Corona-Krise bedingt seien. „Eine lebendige Wirtschaft braucht Unternehmensgründerinnen und -gründer. Sie sorgen für Innovationen und frischen Wind.“ Das könne ein Wirtschaftsstandort in Zeiten des Wandels sehr gut gebrauchen.

Aber es gibt Hoffnung. Im ersten Halbjahr 2021 kehrte sich der Trend um: In Bonn wurden 1363 und im Rhein-Sieg-Kreis 2663 Gewerbeanmeldungen registriert. Diesen 4026 Gewerbeanmeldungen standen lediglich 2934 Gewerbeabmeldungen (Bonn 986, Rhein-Sieg-Kreis 1948) gegenüber.

Viele Unterstützungsangebote

Fark: „Trotz aller Herausforderungen und Probleme bietet auch die Corona-Krise Chancen. Viele Gründerinnen und Gründer meistern die aktuellen Herausforderungen trotz der schwierigen Lage und gewinnen ihr teilweise sogar positive Aspekte ab, etwa indem sie verstärkt digitalisieren oder neue Vertriebswege erschließen.“ Regina Rosenstock, Bereichsleiterin Unternehmensförderung der IHK Bonn/Rhein-Sieg, sagte, es gebe vielfältige Unterstützungsangebote für Gründer. Jüngst seien Supra, das „Start-up-Programm Rheinbach Sankt Augustin“ der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, sowie das neue Transfer-Center „enaCom“ der Universität Bonn dazugekommen.

Im Rhein-Sieg-Kreis gab es im vergangenen Jahr 681 mehr An- als Abmeldungen, in Bonn waren es 427. Mit der einsetzenden Corona-Pandemie und dem ersten Teillockdown ab Mitte März 2020 stellten nach IHK-Angaben zahlreiche Gründungswillige ihre Pläne vorerst zurück und warteten ab. Rosenstock: „Die Pandemie beeinflusste seitdem massiv das Wirtschaftsgeschehen und machte mit ihren zahlreichen Herausforderungen und Einschränkungen auch vor den Gründerinnen und Gründern nicht halt.“

Der Großteil der Gründungen sind Neugründungen. In Bonn traf das 2020 auf 91 Prozent der Anmeldungen zu, hier erfolgte also lediglich jede elfte Gründung durch Übernahme, Erbfolge, Kauf oder Pacht eines Unternehmens. Im Rhein-Sieg-Kreis lag der Anteil bei 17,5 Prozent, 82,5 Prozent waren also Neugründungen.

Weniger Ausländer machen sich selbstständig

Sowohl in Bonn als auch im Rhein-Sieg-Kreis geht die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die ein Einzelunternehmen neu anmelden, zurück. In der Stadt Bonn machte ihr Anteil 2019 mit 24,6 Prozent fast ein Viertel aller Neugründungen aus, im Rhein-Sieg-Kreis lag der Anteil bei 20,5 Prozent. 2020 waren es in Bonn nur noch 407 – ein Anteil von 19,2 Prozent an allen Neugründungen. Im Rhein-Sieg-Kreis sackte die absolute Zahl auf 827 ab und der Anteil damit auf 18,3 Prozent.

Der Anteil der Nebenerwerbsgründungen an allen Gewerbeanmeldungen nimmt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis seit Jahren kontinuierlich zu. In Bonn stieg er zwischen 2017 und 2020 von 34,4 auf 42,3 Prozent, im Rhein-Sieg-Kreis von 43,9 auf 48,3 Prozent. Rosenstock: „Diese Entwicklung lässt auf einen klaren Trend schließen: Gründen, also die Realisierung einer eigenen Geschäftsidee, wird attraktiver.“ Allerdings fehle es – das zeigten die zurückgehenden Zahlen bei den Vollerwerbsgründungen – häufig an genügendem Mut für den kompromisslosen „Sprung ins kalte Wasser“. Gründerinnen und Gründer reduzierten das Risiko ihres Vorhabens erheblich, indem sie vorerst angestellt bleiben und das Unternehmertum erst einmal „ausprobieren“.