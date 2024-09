Zertifikate für vier Unternehmen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Auszeichnung für Ausbilder

Was haben ein Schreinerbetrieb, ein Gartenbauer, eine Firma für Elektro- und Sicherheitstechnik sowie ein Vorreiter in Emissionstechnologie gemeinsam? Die Antwort der Agentur für Arbeit Bonn lautet: Alle vier Betriebe haben sich in besonderem Maße für die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses engagiert. Daher wurden Emitec Technologies GmbH (Lohmar), Held Friedhofsgärtnerei und Gartenbau (Bonn), Mein Schreinerwerk GmbH (Meckenheim) und Rhenac Elektro- & Sicherheitstechnik GmbH (Siegburg) mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung 2024 ausgezeichnet.