Virologe beim Wirtschaftstalk in Bonn : Streeck: Stark ansteigende Coronafälle im Herbst möglich

Virologe beim Wirtschaftstalk in Bonn

Bonn Hendrik Streeck hat beim 48. Wirtschaftstalk in Bonn bessere Konzepte zum Umgang mit der Pandemie im Herbst gefordert. Der Virologe warnt, dass die Zahlen wieder stark ansteigen könnten. Die Wirtschaftsvertreter sprachen hingegen von glänzenden Aussichten.

Viel Licht, aber auch am Horizont ein dräuender Schatten prägte den 48. Bonner Wirtschaftstalk im Bonner Kunstmuseum. Über Youtube live ausgestrahlt zeigten sich Vertreter der heimischen Wirtschaft im zweiten Jahr der Pandemie im Gespräch mit dem Journalisten Christian David zuversichtlich, dass die Krise ohne allzu große Blessuren ausklingen wird.

Uwe Borges, als Vorstandsmitglied der Sparkasse Köln/Bonn für Firmenkunden zuständig, verwies dazu auf die Bilanz des eigenen Hauses. „2020 war ein ganz normales Risikovorsorgejahr“, sagte Borges. Auch der Puffer für Kreditausfälle im laufenden Jahr werde bis zur Jahreshälfte absehbar nicht angegriffen. Borges ist deshalb überzeugt: „Die Wirtschaft kommt ausgesprochen gut durch die Krise. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und Förderkredite haben Firmen erfreuliche Liquidität gesichert.“ Die Lage sehe damit erfreulich besser aus als von Wirtschaftsverbänden vermutet. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hatte beispielsweise erwartet, jedes dritte Unternehmen in diesem Sektor werde die pandemiebedingten Einschränkungen wirtschaftlich nicht überstehen.

Was Sie zum digitalen Impfpass wissen müssen

Funktion, Datenschutz, Kosten : Was Sie zum digitalen Impfpass wissen müssen

Diese Lockerungen gelten voraussichtlich ab Mittwoch in Bonn

Freibad, EM-Spiele, Schulen : Diese Lockerungen gelten voraussichtlich ab Mittwoch in Bonn

Jeder Zweite in NRW mindestens einmal geimpft

Aktuelle Corona-Lage : Jeder Zweite in NRW mindestens einmal geimpft

Pleitewelle in Unternehmen blieb bisher aus

Auch nachdem Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage seit dem 1. Mai wieder ein Insolvenzverfahren beantragen müssen, sei eine Pleitewelle bislang gänzlich ausgeblieben, betonte Christian Senger. Der Fachanwalt für Insolvenzrecht verwies zudem auf so niedrige Insolvenzzahlen wie zuletzt im Jahr 2000. Allerdings seien viele Corona-Hilfen auch bis zum 30. September verlängert worden und würden teils „mit der Gießkanne“ verteilt. Spannend werde die Zeit danach, wenn erste Rückzahlungsverpflichtungen griffen und zusätzliche Faktoren wie steigende Energiekosten die Bilanzen belasteten. „Jeder Geschäftsführer muss sich jetzt überlegen, wie er nach dem 30. September dasteht“, appellierte Senger nicht ganz ohne Eigennutz. Er ist stark in der Sanierungsberatung engagiert.