Nachfolge bei „Gemein Küche & Interieur“ in Remagen Vom Familien- zum Töchterunternehmen

Simone Vontz und Katharina Gemein, frischgebackene Chefinnen im Familienunternehmen „Gemein Küche & Interieur“, zählen zum kleinen Club der Töchter, die deutsche Familienunternehmen in die nächste Generation führen. Nur in jedem zehnten Familienunternehmen ist die Nachfolge weiblich. Zur Entscheidung der Schwestern, die Verantwortung zu übernehmen, hat ihr gutes Miteinander beigetragen, das so gar nicht dem Familiennamen entspricht. Aber auch die Chance, eigene Akzente setzen zu können, spielte für beide eine wichtige Rolle.