Symposium zu 40 Jahre WIK : Von der Marktöffnung bis zur Digitalisierung

Bonn Beim Symposium zum 40-jährigen Bestehen des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste erinnerte Staatssekretär Stefan Schnorr an die Meilensteine bei der Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt, an denen das Bad Honnefer Institut beratend mitgewirkt hat.

Für Staatssekretär Stefan Schnorr klangen seine eigenen Beispiele so, „als ob der Opa vom Krieg erzählt“, wie er scherzhaft sagte. Auf dem Symposium zum 40-jährigen Bestehen des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) am Montag im Pantheon in Bonn erinnerte er an die Meilensteine bei der Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikationsmarkt, an denen das WIK beteiligt war. Heute sei es schlichtweg nicht mehr vorstellbar, dass ein Verbraucher seinen Netzbetreiber nur wechseln konnte, ohne seine Rufnummer mitzunehmen.