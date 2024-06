Hauptzollamt in Köln zieht Bilanz Von Schlangenleder bis MDNA-Waschbecken

Köln · Das Hauptzollamt in Köln zieht am Donnerstag Bilanz. Mitarbeiter haben Einnahmen von über fünf Milliarden Euro vorgelegt. Dabei orientieren sich illegale Waren an Trends. Auch die Drogenmengen sind gestiegen.

27.06.2024 , 17:52 Uhr

Kai Wilkens vom Hauptzollamt Köln zeigt ein Waschbecken, das vollständig aus MDNA besteht. Foto: dpa/Benjamin Westhoff

Von Benjamin Westhoff