Fusionierte Genossenschaftsbank bekommt mehr Einlagen von Kunden : VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg wächst

Siegburg Die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden. Die fusionierte Genossenschaftsbank ist gewachsen und bekommt mehr Einlagen von Kunden.

Die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg bezeichnet das abgelaufene Geschäftsjahr als erfolgreich. „Der Blick in die Bankenlandschaft verdeutlicht, dass wir uns sehr gut geschlagen haben“, erläuterte Holger Hürten, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftsbank. „Wir reichen die Einlagengelder unserer Kunden in Form von Krediten in die Region weiter und sind daher nicht im großen Stil darauf angewiesen, Eigenanlagen in Wertpapieren zu tätigen“, erläutert er. Genau das habe im vergangenen Jahr bei vielen Banken zu massiven Herausforderungen aufgrund von hohen Abschreibungen geführt. „Wir haben das vergleichsweise gut gemeistert“, so Hürten.

Konstanter Gewinn

Reibungslose Fusion

Ende September hatten die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg und die Volksbank Köln-Bonn bekannt gegeben, dass sie jeweils einen Geldautomaten-Standort in Bonn schließen und deshalb kooperieren. Betroffen sind die Auszahlungsstellen in der Brunnenallee in Bad Godesberg (VR-Bank) und Am Schickshof in Duisdorf (Volksbank). Als Gründe nannten die Unternehmen den Rückgang von Bargeld als Zahlungsmittel sowie die Gefahr von Geldautomatensprengungen. Kunden sollen sich Geldscheine in der wenige Hundert Meter entfernt liegenden Filiale der jeweils anderen Genossenschaftsbank holen.