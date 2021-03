Kein Stellenabbau geplant : VR-Banken Bonn und Rhein-Sieg fusionieren

Siegburg/Bonn Die VR-Bank Rhein-Sieg und die VR-Bank Bonn fusionieren. Die neue Genossenschaftsbank erzielt Bilanzsumme von vier Milliarden Euro. Indessen ist kein Stellenabbau geplant.

Die Aufsichtsräte beider Genossenschaftsbanken hatten am 9. beziehungsweise 15. März getagt und dabei beschlossen, ihren Vorstände den Fusionsauftrag zu erteilen. „Wir wollen aus zwei erfolgreichen Genossenschaftsbanken eine starke Regionalbank bauen, die noch besser in der Lage ist, die vielfältigen Herausforderungen kraftvoll und eigenständig zur Zukunftssicherung der Bank zu meistern“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Rhein-Sieg, Holger Hürten.

Zu diesen Herausforderungen zählen die Digitalisierung der Dienstleistungen, die Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank und die Corona-Krise. Die Ansprüche der Privatkunden an Servicekompetenz, Erreichbarkeit und zusätzliche mobile Bankdienstleistungsangebote – auch außerhalb des klassischen Filialangebots – nähmen zu, so die Banken.

Arbeitsplätze der mehr als 500 Mitarbeiter sollen sicher sein

Bei den Filialen ist viel in Bewegung. Bei der VR-Bank Bonn gibt es noch zehn Niederlassungen mit Personal, davon bieten acht den Rundum-Service mit Schaltern an, zwei sind reine Beratungsfilialen. Hinzu kommen zwei Selbstbedienungsstellen, nämlich in Alfter-Oedekoven und am Brüser Berg. Bei der VR-Bank Rhein-Sieg wurden drei Niederlassungen im vergangenen Jahr zu Selbstbedienungsstandorten umgewandelt, vier Geschäftsstellen stiegen von Ganztags- auf Halbtagsöffnung um. Insgesamt hat sie noch 21 Filialen mit Personal.