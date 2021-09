Verschmelzung zum 1. Januar 2022 : VR-Banken Bonn und Rhein-Sieg fusionieren

Einstimmig stimmt die Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Sieg der Fusion zu. Foto: VR-Bank

Bonn/Siegburg Der Weg ist frei für die Fusion der VR-Bank Bonn und der VR-Bank Rhein-Sieg. Die VR-Bank Rhein-Sieg mit Sitz in Siegburg ist im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis beheimatet, die VR-Bank Bonn in den Stadtbezirken Hardtberg und Bad Godesberg sowie in den Gemeinden Alfter und Wachtberg.

Als Verschmelzungsstichtag zur neuen VR-Bank Bonn Rhein-Sieg ist der 1. Januar 2022 geplant, die technische Zusammenführung beider Häuser folgt im Juni 2022. Bereits am 9. September hat die Vertreterversammlung der VR-Bank Bonn einstimmig der Fusion zugestimmt. Nur vier Tage später stimmten auch die 171 Vertreter der VR-Bank Rhein-Sieg dem Vorhaben geschlossen zu, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. „Ein fantastisches Ergebnis, welches uns ausreichend Rückenwind gibt, um nun in die konkrete Projektarbeit einzusteigen“, sagte Holger Hürten, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rhein-Sieg. Er wird gemeinsam mit Rainer Jenniches, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Bonn, die Spitze der künftigen Bank bilden.

Beide Vorstandsvorsitzende warben in den Vertreterversammlungen für die Vorteile des Vorhabens. Die über viele Jahre anhaltende Niedrigzinsphase, ausufernde Regulatorik und umfangreiche Investitionen in Digitalisierung seien Herausforderungen für alle Kreditinstitute, teilte die Bank mit. Daher sei es sinnvoll, wenn zwei kerngesunde Genossenschaftsbanken jetzt Synergien nutzen würden, um ohne betriebswirtschaftlichen Druck die Zukunft zu gestalten.

125 Jahre VR-Bank Bonn Gegründet von Bauern und Handwerkern Die vor der Fusion stehende VR-Bank Bonn besteht am Donnerstag seit 125 Jahren. Ihre Keimzelle war 1896 die Gründung des Duisdorfer Spar- und Darlehenskassenvereins. Kurz darauf entstand der Lengsdorfer Spar- und Darlehenskassenverein. Gründungsmitglieder waren Bauern und Handwerker. Sie konnten sich mit der Genossenschaftsbank gegenseitig unterstützen, zum Beispiel durch die Ausgabe von Krediten zu fairen Konditionen. Damit setzten sie den genossenschaftlichen Gedanken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Hilfe zur Selbsthilfe – um. Auch in Godesberg gab es die ersten Gründungen von Spar- und Darlehenskassenvereinen. Der älteste Teil der Bank geht auf den 1880 gegründeten Friesdorfer Spar- und Darlehenskassenverein zurück. Ebenfalls 1896 wurde der Mehlemer Spar- und Darlehenskassenverein gegründet. Um wirtschaftlich mithalten zu können, kam es immer wieder zu Zusammenschlüssen. 2003 entstand aus der Bad Godesberger Kreditbank und der Raiffeisenbank Hardtberg-Alfter die jetzige VR-Bank Bonn. mah

Sitz in Siegburg

Der Sitz der fusionierten Bank wird künftig in Siegburg sein. Mit einer Bilanzsumme von rund 4,2 Milliarden Euro, gut 71 000 Mitgliedern und fast 160 000 Kunden zählt die Bank künftig zu den 50 größten Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mehr als 500 Beschäftigte hat das Institut, Stellenabbau soll es durch die Fusion nicht geben. Die VR-Bank Bonn Rhein-Sieg wird zunächst mit 29 Filialen im rechts- und linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis und im Stadtgebiet von Bonn vertreten sein. Das „Zunächst“ bedeute nicht, dass es konkrete Pläne für weitere Filialschließungen gebe, so die Sprecherin der VR-Bank Rhein-Sieg, Andrea Schrahe. Es stehe lediglich für den Trend, dass immer weniger Kunden Bankgeschäfte in der Filiale erledigten und deshalb weniger Filialen rentabel seien. Jedes Institut habe in den vergangenen Monaten eine Filiale geschlossen.

Vier Prozent Dividende

Die künftige VR-Bank Bonn Rhein-Sieg sei in jeder Hinsicht gut und solide aufgestellt, so die Bank. Mit einer Cost-Income-Ratio - diese Aufwand-Ertrag-Relation ist eine zentrale betriebswirtschaftliche Kennzahl der Effizienz eines Unternehmens - von 65,9 Prozent und einem Betriebsergebnis von etwa 32 Millionen Euro spiele sie mit in der Liga der großen Genossenschaftsbanken. Beide Vertreterversammlungen folgten einstimmig dem Vorschlag, eine Dividende von vier Prozent zu zahlen.

Der künftige Aufsichtsrat der VR-Bank Bonn Rhein-Sieg besteht aus 20 Personen, die ebenfalls einstimmig gewählt wurden. Künftig werden auch zehn Vertreter der Beschäftigten dem Gremium angehören. In Bonn wurden Thomas Sistig und Volker Thimm in ihren Ämtern als Aufsichtsrat bestätigt. Theo Brauweiler, Peter Capellmann, Christoph Franken und Werner Schmitt wurden für die VR-Bank Rhein-Sieg ebenfalls für die nächsten drei Jahre als Aufsichtsräte wiedergewählt. Joachim Weyer schied aus Altersgründen aus dem Gremium aus und Andrea Vogt, Geschäftsführerin der Stadtwerke Troisdorf, kommt neu in den Aufsichtsrat dazu.

Die Anzahl der Kundenbeiräte wird um einen Beirat aus Bonner Mitgliedern ergänzt und der Beirat „Junges Forum“ bekommt Zuwachs von jungen Menschen aus dem Geschäftsgebiet der VR-Bank Bonn.

Gemeinnützige Stiftung

Neu für die VR-Bank Rhein-Sieg wird eine gemeinnützige Stiftung sein. In diese sollen jedes Jahr Mittel in Höhe von 150 000 Euro fließen. Die Stiftung versteht sich als Ergänzung zum Crowdfunding der VR-Bank Rhein-Sieg.

Foto: privat Beschäftigte der VR-Bank Bonn bilden in der Rheinaue zum Jubiläum der Bank die Zahl 125.⇥ Foto: VR-Bank Bonn zurück

weiter