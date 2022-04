Folgen der Pandemie für den Nahverkehr : VRS kämpft mit Umsatzeinbrüchen

Köln/Bonn Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) meldet für 2021 einen weiteren Rückgang der Fahrgastzahlen. Das angekündigte „9 für 90“-Ticket soll frühestens ab Juni kommen.

Der Gesamtjahresumsatz sei von knapp 555 Millionen Euro im Jahr 2020 auf rund 535 Millionen Euro im Jahr 2021 gesunken – ein Minus von rund 20 Millionen Euro. Am deutlichsten sei der Einbruch bei den Verkäufen von Zeittickets, darunter Job- und Monatstickets: Hier habe es Umsatzeinbußen von knapp 29 Millionen Euro gegeben. „In unserem größten und wichtigsten Segment müssen wir einen Verlust von 279 Millionen auf 250 Millionen Euro hinnehmen“, so Vogel.

Die Verkaufszahlen im Bartarif, also an Ticketautomaten, seien stabiler: Bei Einzelfahrscheinen sei der Umsatz 2021 sogar um 14 Prozent gestiegen. „Spontankäufe haben während der Pandemie zugenommen“, so Vogel. Man gehe davon aus, dass ein Teil der Zeittickets-Kunden zum sogenannten Bartarif-Segment abgewandert sei. „Der Zusammenhang mit dem veränderten Arbeitsverhalten aufgrund der Pandemie ist hier offensichtlich“, sagte Vogel. Rund 393 200 Zeittickets für Erwachsene seien im Jahr 2020 verkauft worden, 343 700 im Jahr 2021, das sei ein Rückgang von 12,6 Prozent. Der Anteil der Job- und Großkundentickets sei hier von 206 700 auf 187 400 gesunken. Stabilität gebe es hingegen im Segment Schüler- und Ausbildungstickets, das stärker von den Zahlen der Studierenden, Schülern und Azubis beeinflusst sei als von Faktoren der Pandemie. Vogel: „Bei dem aktuellen Trend geraten wir in eine stärkere Abhängigkeit von öffentlicher Finanzierung.“ 2022 gebe es voraussichtlich letztmalig einen Rettungsschirm für den VRS.