Werke in Xinjiang VW und BASF müssen eine klare Linie gegenüber China finden

Die Entscheidung großer Unternehmen, ihr Chinageschäft zu überdenken, fällt ihnen deshalb so schwer, weil sie eben nicht nur ökonomischer Natur ist. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten dürfte es für VW verkraftbar sein, ein Werk mit weniger als 200 Mitarbeitern wie das in Xinjiang aufzugeben. Doch in China ist jede wirtschaftliche Aktivität immer auch politisch. Nicht einmal die chinesischen Unternehmen haben schließlich freie Hand – entscheidend ist immer der Wille der Kommunistischen Partei. Ein Rückzug von VW oder BASF aus Xinjiang wird also immer auch eine Reaktion der Zentralregierung nach sich ziehen. Genau das fürchten die deutschen Konzerne, die bislang einen großen Teil ihres Unternehmenserfolges dem chinesischen Markt verdanken. Und sie wissen, dass China mittelfristig genug Optionen hat, ihre Produkte aus anderen Ländern zu beziehen. Denn im Aufbauen neuer wirtschaftlicher Beziehungen – und Abhängigkeiten – rund um den Globus ist die chinesische Regierung sehr versiert.