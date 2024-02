Modernisiertes Lagezentrum in Bonn Wachsame Augen für mehr Cybersicherheit

Sie dienen dem Ausspähen von Unternehmensdaten, der politischen Einflussnahme durch Desinformation oder dem Stören von Abläufen in der kritischen Infrastruktur: Cyberangriffe kommen aus vielen Richtungen. Um Angriffe früh zu erkennen und gezielt dagegen vorgehen zu können, ist das beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angesiedelte nationale IT-Lagezentrum in Bonn modernisiert worden und an der Godesberger Allee ein wenig Richtung Süden gezogen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und BSI-Präsidentin Claudia Plattner haben das neue Lagezentrum am Dienstag eröffnet.