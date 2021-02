Kostenpflichtiger Inhalt: Bonner Arbeitsrechtlerin erklärt : Wann Arbeitgeber jetzt Masken bezahlen müssen

In der Gebäudereinigung müssen jetzt Masken getragen werden. Foto: IG BAU

Bonn In vielen Betrieben müssen Beschäftigte seit Kurzem verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz tragen. Ein Überblick darüber, was Arbeitgeber jetzt bezahlen müssen.