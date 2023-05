Warnstreik bei der Deutschen Bahn Diese Alternativen gibt es während des Stillstands

Schnell wird der weiße Fleck am Horizont größer. Erst ist es nur ein Lüftchen, dann pfeift der Wind durch die Gleisanlage des Siegburger Bahnhofs, die Schienen kreischen, Haare flattern. Mit genügend Abstand zu dem vorbeirauschenden Zug steht Martin Fretter im Raucherbereich von Gleis eins und drückt seine Zigarette aus. In wenigen Minuten wird er in den ICE in Richtung Frankfurt besteigen. Dass es ab Sonntagabend windstill bleiben wird am Gleis, stört den Königswinterer nicht.