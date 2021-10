Ausfälle auch in Köln/Bonn : Warnstreiks bei Eurowings an Flughäfen in NRW

Eine Eurowings-Maschine am Flughafen Köln/Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Düsseldorf Seit dem Morgen laufen an einigen Flughäfen in NRW Warnstreiks beim Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings. Das wirkt sich auch auf Flüge am Flughafen Köln/Bonn aus.



An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund laufen seit Freitagmorgen Warnstreiks beim Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Eurowings. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Beschäftigen seit 4.30 Uhr und bis 10.00 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Mit Verspätungen und Beeinträchtigungen muss laut Mitteilung gerechnet werden. Wie am Morgen aus der Übersicht auf der Internetseite des Flughafens Köln/Bonn hervorgeht, sind bis zum Vormittag zwei innerdeutsche Eurowings-Flüge annuliert worden. Zudem kommt es zu teils erheblichen Verspätungen. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. Eine angebotene Einmalzahlung im Jahr 2023 lehnt Verdi nach eigenen Angaben als unzureichend ab.

(dpa/ga)