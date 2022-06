Viel Verkehr am Flughafen Köln/Bonn : Wartezeiten lassen sich nicht vermeiden

Köln Der Flughafen Köln/Bonn rechnet im Sommer mit einem regen Passagieraufkommen. Wartezeiten an den Kontrollen seien nicht auszuschließen. Flughafen-Chef Thilo Schmid zeigt sich offen für eine Neuorganisation der Kontrollen.

Nachdem es in den vergangenen Wochen in Stoßzeiten wieder zu langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gekommen war, unterstützt nun ein zusätzlicher Dienstleister im Auftrag des Flughafens die Passagiere vor der Bordkartenkontrolle. Außerdem seien in Zusammenarbeit mit den Fluglinien die Abflugzeiten entzerrt worden. Für die eigentlichen Sicherheitskontrollen ist aber die Bundespolizei zuständig, die damit den Sicherheitsdienstleister Securitas beauftragt hat. Securitas fehlt es wie in allen Dienstleistungsbereichen am Flughafen an Personal. Deshalb können öfter nicht alle notwendigen Gänge bei den Sicherheitskontrollen geöffnet werden. In den vergangenen Wochen verpassten Passagiere bereits ihre Flüge durch die langen Wartezeiten.