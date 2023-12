Insolvenzen Warum die Pleitewelle bei Unternehmen noch nicht vorbei ist

Viele namhafte Firmen stellen derzeit Insolvenzanträge. In Bonn zum Beispiel der Glashersteller Weck, Kautex Maschinenbau, der Elektroroller-Hersteller E-Bility aus Remagen und die Gebäudereinigerfirma Dirk Müller. Prominente Namen der Modebranche wie Peek & Cloppenburg, Reno, Görtz, Ahlers mit den Herren-Marken Pierre Cardin, Baldessarini sowie Pioneer Jeans und der Modehändler Peter Hahn gerieten in finanzielle Schieflage. Und auch in der Baubranche haben viele Firmen Probleme, wobei bei René Benkos Signa-Gruppe die Gefahr besteht, dass 2024 die Warenhauskette Galeria erneut in den Strudel gerät.