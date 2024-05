Geschäftszahlen des Flughafens Köln/Bonn Warum die positive Flughafen-Bilanz ein leises Unbehagen erzeugt

Dass es dem Flughafen Köln/Bonn wirtschaftlich gut geht, dürfte im Interesse der meisten Menschen in Bonn und der Region sein. Schließlich ist ein Flughafen in greifbarer Nähe ein Luxus für jeden Reisenden. Er macht den Köln-Bonner Raum zu einem beliebten Wirtschaftsstandort. Auch der ausländische Markt nutzt den Flughafen gern als Einfallstor für seine Produkte. Kein Wunder, dass der Flughafen gerade das Frachtgeschäft weiter ausbauen will. Chef Thilo Schmid sieht vor allem bei der Tagesfracht noch viel Potenzial, weil die Nachtslots ausgeschöpft sind.