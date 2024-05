Paketversand Warum Privatkunden keine Sachen in Plastiktüten verschicken dürfen

Wer online Mode bestellt, erhält seine Sendungen immer öfter in einer festen Plastiktüte. Retouren lassen sich auch problemlos in diesen Tüten zurückschicken. Wer aber im Sinne der Nachhaltigkeit die Versandtaschen für private Sendungen weiterverwenden möchte, stößt bei den Paketfirmen auf Granit. Es ist Privatkunden nicht erlaubt, Pakete in Plastik verpackt zu versenden. Allenfalls können sie sie als Sperrgut deklarieren und deutlich mehr für den Transport bezahlen. Das empfinden Leser immer wieder als unfaire Behandlung. Wir lassen uns von zwei Paketfirmen erklären, was die Gründe für ihre Regelungen sind.