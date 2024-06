Verbraucherzentrale zieht Bilanz Was Bonner Verbraucher 2023 am meisten aufregte

Unsicherheit durch die Energiepreisbremse, Ärger mit dem Postbankkonto, ungewollte Neuverträge oder tückische Kreditfallen: Das Jahr 2023 bescherte Verbrauchern viele Sorgen. Sorgen, die sie an die Verbraucherzentrale Bonn herangetragen haben. An diesem Freitag zog sie Bilanz zum vergangenen Jahr. Insgesamt 8526 Anfragen haben die Verbraucherschützer 2023 bearbeitet. Das waren zwar weniger als im Jahr zuvor (9200). Die einzelnen Anfragen seien jedoch komplexer geworden und erforderten oft eine längere Bearbeitung, sagt Susanne Bauer-Jautz, Leiterin der Beratungsstelle in der Bonner Innenstadt: „Wir müssen viel mehr erklären als früher.“