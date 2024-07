50.000 Bitcoins schwemmen den Markt Was das Land Sachsen mit den Bitcoin-Verlusten zu tun hat

Die jüngste Talfahrt des Bitcoins beginnt bereits im Juni. Und die Spuren dieser Kriminalgeschichte führen in den Freistaat Sachsen. „Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden versucht derzeit offenbar, Bitcoins auf den Markt zu bringen. Und das führt dazu, dass Anleger erst einmal in Panik geraten und in größerem Stil Reißaus nehmen“, sagte Krypto-Analyst Timo Emden gegenüber unserer Zeitung.