Fragen und Antworten zur GA-Telefonaktion : Was für die Steuererklärung wichtig ist

Krieg und Pandemie : Inflation gefährdet die private Vorsorge Die Preise für Verbraucher steigen wegen der Inflation immer weiter an. Das hat eine unerfreuliche Langzeitwirkung: Die private Altersvorsorge verliert an Wert. Das macht sich im Rentenalter womöglich schmerzlich bemerkbar. Was lässt sich dagegen tun?