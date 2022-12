Kindergeld, Rente, Versicherungen : Was sich im neuen Jahr für Verbraucher ändert

Was sich im neuen Jahr für Verbraucher ändert

Bonn Das Jahr 2023 bringt mehr Unterstützung für Familien und Rentner. Gleichzeitig steigen aber auch viele Versicherungsbeiträge – und für E-Autos gibt es weniger Boni.

■ Energie: Ab März 2023 bis April 2024 werden die Preise für Gas, Strom und Fernwärme gedeckelt. Die Regelung gilt auch rückwirkend für Januar und Februar. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs gilt in dieser Zeit ein Gaspreis von maximal zwölf Cent pro Kilowattstunde, ein Strompreis von 40 Cent und ein Fernwärme-Preis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Wer mehr verbraucht, zahlt den gültigen Vertragspreis. Wer Heizöl-, Pellet- oder Flüssiggasheizungen nutzt, kann über den neu aufgelegten Härtefallfonds bis zu 2000 Euro Unterstützung pro Haushalt beantragen. Das gilt aber nur für jene, die 2022 mehr als das Doppelte für ihre Brennstoffe ausgegeben haben. Die Rechnung musste bis zum 1. Dezember eingereicht werden.

■ Arbeit und Rente: Das Bürgergeld ersetzt zum 1. Januar Hartz IV. Anspruchsberechtigte erhalten damit rund 50 Euro mehr. Für Alleinstehende beträgt der neue Satz 502 Euro, eine Weiterbildung bringt 150 Euro zusätzlich. Die Freibeträge auf Einkommen zwischen 520 und 1000 Euro erhöhen sich auf 30 Prozent. Generell steigt auch der steuerliche Grundfreibetrag um 561 auf 10 908 Euro – bis zu diesem Betrag müssen also keine Steuern gezahlt werden.

Auch für Rentner soll es mehr geben: In Westdeutschland steigen die Renten ab Juli voraussichtlich um 3,5 Prozent, im Osten um 4,2 Prozent. Wer in Frührente geht, darf nun so viel Geld dazuverdienen, wie er möchte. Zusätzlich können Rentenbeiträge ab dem 1. Januar vollständig von der Steuer abgesetzt werden. Auch können Beschäftigte mehr Homeoffice-Tage bei der Einkommenssteuer geltend machen: 210 statt bislang 120. Pro Heimarbeitstag können laut Bundesfinanzministerium sechs Euro angesetzt werden, das entspricht 1260 Euro im Jahr.