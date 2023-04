Neue Folge des GA-Wirtschaftspodcasts In „Wirtschaft neu denken“ geht es um das Potenzial des Wasserstoffs

Im GA-Podcast erzählt Timm Koch, warum er so großes Potenzial in der Wasserstofftechnologie sieht, was ihn an der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung stört und welche Entwicklungsdurchbrüche es gibt, dank derer Wasserstoff auch schon im Privathaushalt einsetzbar wäre. Über batteriebetriebene Elektroautos und die heutigen Windkraftanlagen hat Timm Koch einiges Kritisches zu sagen.