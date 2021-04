Sechs Läden in Bonn und Region dicht : Friseurkette Klier schließt dauerhaft Filialen

Im Zuge der Corona-Krise muss Deutschlands größte Friseurkette Klier sechs Filialen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis schließen. Foto: dpa/Ole Spata

Bonn/Wolfsburg Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sechs Läden der Friseurkette Klier in Bonn und der Region dicht. Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt.

Im Zuge der Corona-Krise muss Deutschlands größte Friseurkette Klier sechs Filialen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis schließen. Das bestätigte das Unternehmen mit Firmenhauptsitz in Wolfsburg. Von rund 1350 Salons und Shops mit etwa 8500 Mitarbeitern würden aber jetzt 850 Niederlassungen erhalten, teilten die Klier Hair Group und der Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Gläubiger dem Insolvenzplan zugestimmt.

Der Umsatzeinbruch in der Pandemie hatte das Unternehmen mit Firmenhauptsitz Wolfsburg Ende 2020 in die Insolvenz gedrückt. Seit September lief ein Sanierungsprozess, der die Geldgeber nun offensichtlich von der Zukunftsfähigkeit überzeugte. Die Zustimmung zum Insolvenzplan wertete der Sachwalter im Verfahren, Silvio Höfer, als großen Erfolg, der das Vertrauen der Gläubiger in die nachhaltige Sanierung belege. Damit sei die letzte Etappe des gerichtlichen Verfahrens für die Klier Hair Group GmbH genommen. Der Konzern geht davon aus, das Eigenverwaltungsverfahren Ende April zu beenden.

In den vergangenen Monaten seien alle Strukturen, Prozesse und Standorte überprüft worden, teilte Geschäftsführer Michael Klier mit. Daraufhin seien „dauerhaft unprofitable Filialen“ geschlossen worden. Angesichts des spürbaren Besucherrückgangs seien hohe Mieten in teuren Innenstadtlagen schon lange nicht mehr gerechtfertigt gewesen. Mit einem Großteil der Vermieter gab es laut Klier Lösungen, durch die weitere Schließungen verhindert wurden. Dauerhaft schließen müssen nach Auskunft des Unternehmens in Bonn der Frisör Klier (Fachmarktzentrum, Lievelingsweg 84), Super Cut (Friedrichstraße 38) und essanelle Ihr Friseur (Galeria Karstadt Kaufhof, Poststraße 23).

Im Rhein-Sieg-Kreis sind ebenfalls drei Filialen von einer Schließung betroffen: essanelle Ihr Friseur in Alfter (Rewe-Markt, Ziegelweg 1), Cosmo in Sankt Augustin (Huma, Rathausalle 16) und Styleboxx in Wachtberg (Fachmarktzentrum, Bernareggio-Platz 4).