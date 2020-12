Läden in Bonn : So öffnen die Supermärkte an den Weihnachtstagen

Bis maximal 14 Uhr haben die Supermärkte an Heiligabend in Bonn geöffnet. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Deshalb haben die meisten Supermärkte zunächst einmal geöffnet. Wir geben einen Überblick, wo Sie an den Vorweihnachtstagen und am 24. Dezember einkaufen können.



Tendenziell ist in der Weihnachtszeit in Supermärkten viel los zwischen den Lebensmittelregalen in den Gängen. In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Donnerstag. Das heißt: Kunden können zwar auch am 24. Dezember noch einmal schnell los, wenn Lebensmittel für die Feiertage fehlen. Aber durch den Sonntag direkt nach den Weihnachtstagen bleiben die Supermärkte mehr als drei Tage am Stück geschlossen.

Das sind die Öffnungszeiten der Bonner Supermärkte

Geschäftstreibende von Läden, denen eine Öffnung prinzipiell erlaubt ist, dürfen individuell entscheiden, ob an Weihnachten gearbeitet werden soll. Viele Geschäfte in der Region machen um spätestens 14 Uhr zu.

Lidl: Nahezu alle Lidl-Filialen im Stadtgebiet haben an Heiligabend ab 7 Uhr geöffnet. „Die Schließzeiten richten sich nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes“, teilt das Unternehmen mit. Kunden werden vor Ort durch Aushänge in den Filialen oder auf der Lidl-Internetseite informiert.

(ga)