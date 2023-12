Einzelhändler der Region Bonn/Rhein-Sieg unzufrieden Weihnachtsgeschäft läuft verhalten

Es sind vor allem die Umsätze im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft des Jahres 2022, die laut Vassiliou die negative Zwischenbilanz der Händler untermalen. 69 Prozent der befragten Bonner Händler melden einen Umsatzrückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr. 73 Prozent sind es im Rhein-Sieg-Kreis und in Euskirchen. „Die Woche vor dem vierten Advent, in diesem Jahr auch der Heilige Abend, sind für die Händler alljährlich die umsatzstärkste Phase des Weihnachtsgeschäfts und damit auch des gesamten Jahres“, erläutert Vassiliou. Für den Einzelhandel gehe es jetzt in den Endspurt. Gerade kurz vor und nach den Festtagen nehme das Geschäft in der Regel noch mal kräftig Fahrt auf. „Auch wenn also das diesjährige Weihnachtsgeschäft nicht mit den vorherigen Jahren mithalten kann, insbesondere die Jahre vor der Corona-Pandemie, so erwartet der Einzelhandelsverband eine klare Umsatzsteigerung im Vergleich zu den Vorwochen“, so Vassiliou.