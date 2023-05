Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme „Stecken oft in dem Dilemma, dass wir mit korrupten Regierungsvertretern sprechen müssen“

Interview | Bonn · Die Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn ist in den ärmsten Ländern der Welt aktiv. Wie es gelingen kann, Spenden auch in wenig bekannte Gebiete zu lenken, und wie die Hilfe vor Ort nachhaltiger werden kann, darüber sprach Nina Bärschneider mit Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme.

04.05.2023, 05:00 Uhr

Im südostafrikanischen Malawi ist die Welthungerhilfe unter anderem in dem Flüchtlingscamp Dzaleka tätig. In dem ursprünglich für 10.000 Geflüchtete ausgelegten Lager leben derzeit mehr als 50.000 Menschen, oftmals schon seit vielen Jahren. Die Mehrheit stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Eine große Rolle in dem Lager spielt der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Foto: Nina Bärschneider

Von Nina Bärschneider Redakteurin Wirtschaft

Frau Thieme, Sie waren vor kurzem auf Ihrer dritten Reise als Präsidentin der Welthungerhilfe in Malawi. Was nehmen Sie von dort mit?