Vorschlag von Bundeskanzler Scholz Bonner Wirtschaft hat wenig Sympathie für Mindestlohn von 15 Euro

Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert auf Forderungen des linken Flügels seiner Partei und will den Mindestlohn schrittweise erst auf 14 und dann auf 15 Euro erhöhen. Aktuell ist vorgesehen, den Mindestlohn im kommenden Jahr von derzeit 12,41 Euro auf 12,82 Euro anzuheben. Auch die Grünen, die Linken und die Gewerkschaft Verdi hatten zuletzt für eine Erhöhung plädiert. Der Paritätische Gesamtverband teilte am Dienstag mit, die Armut in Deutschland sei auf „erschreckend hohem Niveau“, und forderte seinerseits einen höheren Mindestlohn.