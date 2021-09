Nachhaltigkeitsziele beim Versicherer Zurich : Weniger Dienstreisen und Papier

Köln Der Versicherer Zurich will „eines der verantwortungsvollsten und nachhaltigsten Unternehmen weltweit“ werden. Dafür hat das Unternehmen eine Fülle von Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Wie Vorstandschef Carsten Schildknecht am Donnerstag berichtete, sollen bis 2050 alle betriebliche Abläufe klimaneutral zu werden. Langfristig will Zurich klimapositiv werden. Klimapositiv sind alle Aktivitäten, die dazu führen, den Anteil der Treibhausgase langfristig wieder auf ein früheres Niveau zu bringen.