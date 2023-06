Bundesnetzagentur Weniger Eingriffe geplant bei Wallboxen und Co.

Ab dem 1. Januar 2024 haben Verbraucher in Deutschland einen rechtlichen Anspruch darauf, Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos an das örtliche Netz anschließen zu lassen. Das hat die Bundesnetzagentur bei einer Pressekonferenz am Freitag angekündigt. Es ist also damit zu rechnen, dass Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeicher künftig schneller und in größerer Zahl an Verteilernetze angeschlossen werden. Doch werden viele Anlagen zur gleichen Zeit aktiviert – etwa, wenn Arbeitnehmer nach Feierabend ihr E-Auto zu Hause aufladen –, kann das ein Netz stark beanspruchen. Damit es nicht überlastet oder gar zusammenbricht, haben Netzbetreiber laut Bundesnetzagentur ab nächstem Jahr die Möglichkeit, die Geräte der Verbraucher zu steuern und die Stromzufuhr vorübergehend zu senken. Damit können Netzbetreiber einen Anschluss nicht mehr mit der Begründung verweigern, dass ihr Netz dafür nicht ausgerüstet ist. Auch dürfen sie die Stromzufuhr bei angeschlossenen Geräten nicht einfach abschalten.