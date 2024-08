In Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und deutschlandweit Weniger Menschen finden Arbeit

Die Zahl der Arbeitslosen steigt weiter an: „Mit Blick auf die Zahlen im August 2024 können wir leider wenig Positives vom Arbeitsmarkt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis berichten. Die Arbeitslosigkeit steigt erneut, sowohl im Versicherten- als auch im Grundsicherungsbereich“, sagt Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn. Die Arbeitslosenquote legte im Agenturbezirk im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 6,3 Prozent zu. „Es finden immer weniger Menschen wieder zurück in eine Beschäftigung. Einzig die Zahl der offenen Stellen hat leicht zugenommen“, sagte Krause.