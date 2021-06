Corona-Auswirkungen auf ÖPNV im Rheinland : Weniger Verspätungen bei Zügen - aber auch mehr Ausfälle

Köln Weniger Kunden, höhere Pünktlichkeit, hohe Ausfallquoten: Die Pandemie hat unterschiedliche Auswirkungen auf den ÖPNV. Ein Bericht des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland (NVR) zeigt nun, wie sich Krise in den Zügen der Region bemerkbar macht.

Die Pandemie geht am Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht spurlos vorbei: Die Verkehrsbetriebe klagen über weniger Fahrgäste, weniger Einnahmen und zu wenig Personal. Um die Entwicklungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) nachvollziehen und dementsprechend handeln zu können, legt der Nahverkehr Rheinland (NVR) einmal im Jahr einen SPNV-Qualitätsbericht vor. In dem am Dienstag erschienenen Bericht für das Jahr 2020 zeigen sich coronabedingt ganz unterschiedliche Auswirkungen – so seien die Züge laut NVR zwar pünktlicher gewesen als in den Vorjahren, es habe aber auch mehr Ausfälle gegeben.