Unkomplizierte Kontaktaufnahme Per Whatsapp zum neuen Job

Mal eben eine Whatsapp-Nachricht als Bewerbung verschicken, anstatt ein offizielles Schreiben mit Lebenslauf per E-Mail oder Post zu versenden. Was zunächst wie eine unprofessionelle Art der Bewerbung klingt, ist in vielen Branchen bereits üblich. „Whatsapp und soziale Netzwerke sind Kanäle, die von Unternehmen immer häufiger genutzt werden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Ulf Rinne. Er ist Arbeitsökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn. Unternehmen seien auf Whatsapp als Bewerbungskanal gekommen, um im Wettbewerb um kluge Köpfe punkten zu können. „Die Menschen müssen da abgeholt werden, wo sie unterwegs sind, um sie als Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu gewinnen“, so Rinne. Und viele Menschen seien eben auf Whatsapp unterwegs.