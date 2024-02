Zum 100. Geburtstag Die Kölnmesse kehrt auf die Erfolgsspur zurück

Das Confex wurde innerhalb von zweieinhalb Jahren fertiggestellt. In dem Gebäude befinden sich 22 Konferenzräume jeglicher Größe, die Fläche bietet Platz für mehr als 6200 Konferenzteilnehmer. Ein solcher Veranstaltungsort in dieser Größenordnung habe in der Region Köln bisher gefehlt, sagte Böse. Er gehöre zum Modernsten, was Europa in dieser Art zu bieten habe. Im zweiten Halbjahr 2024 seien bereits zwölf Veranstaltungen im Confex gebucht, auch für 2025 sei die Nachfrage bereits groß. Bedeutendstes Event ist der Weltkongress des internationalen Verbandes der Messeindustrie (Ufi) im November, zu dem 500 Teilnehmer erwartet werden.