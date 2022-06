Kölner Bahnknoten-Konferenz : Wie Experten das Bahnchaos in Bonn und der Region bekämpfen wollen

Züge fahren über die Hohenzollernbrücke. Das Eisenbahnnetz in der Region ist überlastet und muss ausgebaut werden. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Köln/Region Viele Einzelmaßnahmen sollen das Eisenbahnnetz in der Region verbessern. Zahlreiche Millionen fließen in verschiedene Einzelprojekte. In den kommenden Jahren stehen zahlreiche kleine und größere Baustellen an.