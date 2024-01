Chemiekonzern in Wesseling Wie der Chemieriese Lyondell-Basell grüner werden will

Tassilo Bader sitzt auf der Rückbank des Vans und lotst über das Gelände von Lyondell-Basell. Links, an der Werksfeuerwehr vorbei, geradeaus, ein großer LKW kreuzt das Auto, dann wieder links, an einem Feld mit großen runden Gastanks entlang. Eine Fahrt von knapp zehn Minuten ist es von Tor 1 des Wesselinger Chemiekonzerns bis zu Baders Lieblingsort. Das ganze Areal ist 2,7 Quadratkilometer groß. Der Standortleiter steigt aus, postiert sich vor der Anlage, die Kunststoffe für Rohrware produziert. Das Material, das dort am Ende als reiskorngroßes Granulat entsteht, wird für Kunststoffrohre eingesetzt, etwa Gasrohre oder solche, die in Fußbodenheizungen verbaut sind.