Nach Klebe-Protesten auf Landebahnen Wie sicher sind deutsche Flughäfen?

Die „Letzte Generation“ hat mit zwei Aktionen an deutschen Flughäfen Aufsehen erregt. Einige Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich am Mittwoch auf die Start- und Landebahn am Airport Köln/Bonn geklebt – am Donnerstag folgte eine ähnliche Aktion am Frankfurter Flughafen, auch in Oslo gab es einen Protest. Die Klima-Demonstranten konnten sich in den beiden Fällen in Deutschland offenbar durch Sicherheitszäune Zutritt zu dem Areal verschaffen. Das wirft Fragen zur Sicherheit an deutschen Flughäfen, insbesondere am Flughafen Köln/Bonn, auf. Ein Überblick.