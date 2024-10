Insolvenzverfahren So viel verdienen Insolvenzverwalter an Firmenpleiten

In Deutschland hat es zuletzt immer mehr Unternehmenspleiten gegeben. Das ruft eine wachsende Zahl von Insolvenzverwaltern auf den Plan. Sie prüfen, wie viel Vermögen das Unternehmen noch hat, das sich an die Gläubiger auszahlen lässt – die sogenannte Insolvenzmasse. Und sie entscheiden, ob das Unternehmen schließen muss oder ob ein Insolvenzplan zur Rettung infrage kommt. Oft stehen ganze Kanzleien hinter einem Insolvenzverwalter. Was verdient er an einer Unternehmenspleite? Zwar gibt es eine Vergütungsordnung, doch hängt die Bezahlung von vielen Faktoren ab.