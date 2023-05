Antrag bei der Bundesnetzagentur Wieso die Post das Briefporto früher erhöhen will

Dies habe sich nun bewahrheitet: So sei aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Monaten von einer deutlich niedrigeren Sendungsmenge bei Briefen in der Zukunft auszugehen. Dies sei auf mehr elektronische Kommunikation, wie E-Mail oder Messenger-Dienste, zurückzuführen. Gleichzeitig würden die Kosten aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der jüngst vereinbarten Lohnerhöhungen deutlich ansteigen. Allein der mit der Gewerkschaft Verdi vor einigen Wochen verhandelte Tarifabschluss belaste die Post mit rund 400 Millionen Euro zusätzlich in diesem Jahr und 800 Millionen Euro im Jahr 2024.