Maschinenbauer WMV : Windecker Unternehmen erhält Innovationspreis

Bonn/Windeck Der Industrieanlagenbauer WMV entwickelt laufend neue Technologien und Verfahren: dafür erhielt das Unternehmen jetzt den Preis „Rheinland Genial“.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und die Metropolregion Rheinland e.V. haben den Innovationspreis „Rheinland Genial“ an den Win­decker Industrieanlagenbauer WMV Apparatebau GmbH vergeben. Das weltweit agierende Familienunternehmen mit Sitz in Windeck-Schladern baut komplexe Reinigungs- und Beschichtungsanlagen.

Den Preis erhält WMV für seine Verfahrens- und Technologieinnovationen: Darunter eine Beschichtungsanlage, deren Effizienz weltweit führend sei, so WMV-Chef Martin Müller. „Sie schafft das dank eines physikalischen Kniffs, für den wir bereits ein Patent erhalten haben.“ Derzeit plant das Unternehmen ein VR-System mit Zuschauer-Screen, um Kunden Anlagen, Anlagenteile oder neue Ideen zu veranschaulichen. WMV-Anlagen sollen so bereits in der Entwicklungsphase durch eine VR-Brille live erlebt werden können. Parallel zu neuen Maschinen erschafft das Unternehmen digitale, virtuelle „Zwillinge“ seiner Produkte. Auch Testläufe sind so möglich.