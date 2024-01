Wintereinbruch Bonn und Region müssen wegen Schnee auf Pakete warten

„Es schneit! Es schneit! Kommt alle aus dem Haus! Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus“, schrieb Rolf Zuckowski in seinem beliebten Kinderlied. Was auf den ersten Blick schön wirkt, ist für andere gefährlich. Zustelldienste kämpfen seit Mittwoch in Bonn und der Region gegen die Schneemassen und Eis an – teilweise ohne Erfolg. „Aufgrund des Wintereinbruchs in vielen Regionen Deutschlands kommt es leider aktuell zu Verzögerungen bei der Abholung, Bearbeitung sowie der Zustellung von Sendungen auch in Bonn“, sagt die Pressesprecherin von DHL, Christina Schläge Herrero, am Donnerstag.