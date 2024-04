3000 Telekom-Beschäftigte demonstrieren in Siegburg „Wir sehen, dass wir auf einen größeren Konflikt zusteuern“

Schon am Morgen sind die ersten Telekom-Beschäftigten aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen mit Bussen nach Siegburg gereist, um ihren Forderungen mit Trillerpfeifen und Ratschen Nachdruck zu verleihen. Insgesamt rund 3000 Beschäftigte der Deutschen Telekom demonstrierten dann am Montagmittag vor dem Parkhotel Kranz. Dort findet am Montag und Dienstag die zweite Runde der Tarifverhandlungen statt. Zu der Demonstration hatte die Gewerkschaft Verdi eingeladen. Sie rief außerdem Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Montag zu Warnstreiks auf.