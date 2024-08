Teil-Wegzug aus Bonn IT-Systemhaus Bechtle will in Sankt Augustin bauen

Das Bonner IT-Systemhaus Bechtle ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Firmengebäude, weil die Zentrale im Godesberger Ortsteil Pennenfeld für das stark wachsende Unternehmen zu klein wird. Jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Niederlassung in Bonn auf zwei neue Standorte verteilt, einer soll in Sankt Augustin sein, der andere weiterhin in Bonn. Das teilte die CDU Sankt Augustin am Freitag dem GA mit, nachdem der dortige Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) diese Woche in einer Ausschusssitzung über die Neubaupläne informiert hatte. Bechtle bestätigte die Informationen, betonte aber, dass noch nichts finalisiert sei.