Millionenumsätze mit Cannabis Deshalb stieg ein Kölner in den Cannabis-Markt ein

Der Sinn fürs Geschäft ist bei unternehmerischem Erfolg das eine, das andere ist die passende Gelegenheit. Die lässt sich kaum beeinflussen, sondern hat mit Glück zu tun. „Ich hatte immer den Drive, etwas zu erschaffen, was dauerhaft Substanz hat“, erklärt David Henn, Gründer und Geschäftsführer von Cannamedical Pharma in Köln. „Medizinalcannabis ist so eine einmalige Chance gewesen, schließlich gibt es nur ganz selten die Möglichkeit, als Gründer das Ende einer Prohibition zu erleben. Das war so wahnsinnig faszinierend, dass ich in diesen Markt einsteigen musste.“